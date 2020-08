Beschoten kat Nola (7) aan de betere hand, maar herstel blijft onzeker

Het gaat iets beter met de 7-jarige kat Nola uit Maassluis. Het dier werd vrijdagnacht door haar baasjes gevonden met een kogeltje in haar borst. Nola moest met spoed worden opgenomen in een dierenkliniek in Rijswijk, maar inmiddels is haar toestand stabiel en mag ze weer naar huis.

Dat laten baasjes Rob en Sandra Jochems zondag weten aan Hart van Nederland. Het stel heeft het dier zondag opgehaald bij de dierenarts. “Ze heeft heel veel stress. De dierenarts zegt dat ze thuis sneller en beter zal herstellen”, zegt Rob. Het kogeltje waarmee de kat is beschoten heeft veel schade aangericht. Nola’s hart is gekneusd en er omheen zijn veel bloeduitstortingen ontstaan. Ook werkt een derde van haar longen niet meer.

Blijvende schade

“We moeten nu afwachten of ze goed hersteld, maar helaas heeft ze blijvende schade aan haar long”, zegt Rob. Volgens de dierenarts zou Nola hier in principe mee kunnen leven, al is nog niet duidelijk hoe het zich nog verder gaat ontwikkelen.

Het gezin is erg geschrokken van wat hun kat is aangedaan. “Als je er last van hebt, kan je altijd naar ons toekomen. Het is een onschuldig beest,” zei Rob eerder tegen Hart van Nederland. In de buurt is nog nooit iets soortgelijks voorgevallen, al is de kat van een buurman ook al twee dagen spoorloos. Rob: “Als ze al last hebben van katten… Ik heb een zoontje van vijf. Dadelijk gaan ze ook op kinderen schieten.”