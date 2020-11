Gewelddadige beroving in Groningen: 'Slachtoffer is waarschijnlijk met hamer geslagen'

Een 37-jarige man uit Ten Boer is dinsdagmiddag met grof geweld beroofd in Groningen.

Het slachtoffer had via Marktplaats een afspraak gemaakt om een telefoon te kopen. Toen hij in de buurt van de afgesproken plek kwam is hij aangevallen. Vermoedelijk is hij daarbij met een hamer geslagen, meldt de politie Groningen. De dader is er met een onbekend geldverdrag vandoor gegaan.

Getuigen

De politie is op zoek naar getuigen die iets verdachts hebben gezien rond 12.45 uur, in de omgeving van de Kornoeljestraat.

Benader de man niet zelf, maar bel de politie via 112.

Als u iets gezien of gehoord hebt over dit misdrijf, komt de politie graag met u in contact. Ook zijn wij op zoek naar camerabeelden, waar de dader op kan staan.

Neem dan contact op met 0900-8844, of anoniem via 0800-7000 — Politie Groningen (@polgroningen) November 10, 2020

Beeld: ANP