Honderden boze Berkellanders naar gemeentehuis om 'reuzen van 250 meter' in achtertuin

Ze vrezen voor geluidsoverlast, slagschaduwen en een verpest uitzicht door de komst van vijf windturbines van 250 meter hoog. Vijfhonderd inwoners van de Neede en Haarlo fietsten dinsdagavond naar het gemeentehuis in Borculo om daar een petitie aan te bieden tegen de komst van de gevaartes in de gemeente Berkelland.

Het windmolenplan is een initiatief van betrokken burgers die windmolens een plek willen bieden in de Achterhoek. Hoewel het idee nog in de kinderschoenen staat, doen omwonenden van de Bolksbeek in Berkelland er alles aan om het plan tegen te houden. Zij wonen namelijk rondom een plek die potentieel de nieuwe standplaats wordt van vijf windturbines van 250 meter hoog. “Dit zou betekenen dat er binnen 700 meter van mijn boerderij een windmolen komt te staan. Absurd als je bedenkt dat mijn vrouw en ik hier een jaar geleden zijn komen wonen voor de rust. Officieel is dit namelijk nog een stiltegebied. Ik kijk straks tegen iets aan wat maar 50 meter scheelt met de Eiffeltoren”, vertelt Wilco van Eik.

Reuzen

In februari was er een bijeenkomst over het windmolenplan, waarbij Wilco als een van de weinige omwonenden aanwezig was. “Dit komt omdat ze mijn achtertuin praktisch bespreken als geschikte plek. Maar veel bewoners die ook overlast zullen ervaren hebben pas in een later stadium over de plannen gehoord.” En daar is ook omwonende Han Meerbeek boos over. “Via grondeigenaren waarmee nu gesprekken worden gevoerd hebben wij te horen gekregen dat een kleine strook achter ons dorp een mogelijk geschikte plek is voor vijf reuzen van windmolens. Er is totaal niet gedacht aan ons als bewoners, terwijl wij straks te maken hebben met trillingen, slagschaduw en geluidsoverlast.”

Lees ook: Vissers gedupeerd door grootste windpark van Nederland

Wat de groep van 600 fietsers wil bereiken, is dat de gemeente de zorgen van de inwoners meeneemt en vooral rustig aan doet met een eventueel besluit. “Wij snappen de noodzaak van een energie neutraal Berkelland, maar doe alsjeblieft niets overhaast”, benadrukt Han Meerbeek. Burgemeester Joost van Oostrum nam de petitie in ontvangst bij het gemeentehuis in Borculo.

Pril Stadium

De Burgerwindco√∂peratie Achterhoekse Wind Energie laat aan Hart van Nederland weten dit initiatief zich in een pril stadium bevindt. “Op dit moment worden er gesprekken gevoerd over bezwaren en overwegingen. Wij nemen alle zorgen serieus. Hierna weten wij wat de omgeving wil en hoe veel weerstand er overblijft en op basis daarvan wordt een besluit genomen of het project doorgaat.”