De 34-jarige Berdien Bies uit Heerenveen heeft van donaties van gulle gevers een nieuwe pup kunnen kopen. Afgelopen juli moest zij toezien hoe haar chihuahua Foxy voor haar ogen door een andere hond werd verscheurd. Berdien deed haar verhaal in Hart van Nederland en werd daarna bedolven onder de kaarten en donaties.

Berdien heeft een progressieve spierziekte en zit in een elektrische rolstoel. Ze kon op de dag van het incident dus niet bij haar hondje komen. Chihuahua Foxy zorgde ervoor dat de jonge vrouw zich minder eenzaam voelde, maar opeens was haar kameraad weg.

‘Pas op!’

Berdien is nog steeds heel erg aangedaan door wat er met haar vorige hondje is gebeurd. Met haar nieuwe chihuahua Sjors durft ze dan ook nog niet alleen over straat. “Laatst liep er weer een hond los en ik zei gelijk, pas op! Sjors loopt nu dagelijks eerst met mij en de buurvrouw en we blijven alleen nog dicht bij huis.”

Berdien is heel bang dat haar tweede hondje ook iets overkomt en dat zou een ramp zijn. “Straks bouw ik weer veel op en wie weet wat er op straat weer gebeurt.” Ze wil hondeneigenaren dan ook op het hart drukken om goed op hun hond te letten.

Om een nieuwe puppy te kunnen kopen was 700 euro nodig. Dit was dankzij een aantal gulle gevers zo bij elkaar. Uiteindelijk heeft Berdien zelfs genoeg geld opgehaald om een puppytrainer te kunnen inhuren, die iedere week langskomt.

Weer vrolijk

Haar eerste hondje Foxy mist Berdien nog iedere dag. “Het zijn momenten waar ik Foxy ineens mis, we waren zo’n goed team samen en op elkaar afgestemd. Ik zal dat met Sjors ook vast krijgen, maar hij moet eerst de basis nog leren en erg wennen aan mij en mijn rolstoel.”

Dat er weer een hondje door het huis rent, doet Berdien ontzettend goed. “Heerlijk, als hij kwispelend door het huis rent, voel ik mij ook vrolijk. En in de ochtend piept hij dat hij bij mij wil liggen. Hij is nog te klein om op bed te springen, dus dan zet de zorg hem bij mij neer en word ik heerlijk afgelebberd omdat hij zo blij is weer bij me te kunnen zijn.”