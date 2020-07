Bendes roven voor twee miljoen euro gps-apparatuur in het buitengebied

Zeker 40 agrarische loonbedrijven zijn sinds vorig jaar bestolen van hun apparatuur voor precisielandbouw. De branchevereniging Cumela schat de schade op minstens twee miljoen euro.

Honden worden verdoofd en moderne alarmsystemen worden omzeild. ”Dit is het werk van goed georganiseerde, criminele bendes die door het buitengebied trekken”, zegt Gerwin Otten coördinator veiligheid buitengebied binnen Cumela. Hij roept korpsbeheerders en de politiek op om meer aandacht te besteden aan het opsporen van deze internationale bendes.

Rottweiler gedrogeerd

”Ik werd twee weken op een zaterdagochtend geleden gebeld door mijn werknemer”, blikt Dirk Kievit terug op de diefstal bij zijn loon- en grondverzetbedrijf. ”Hij zei dat hij iets ergs moest vertellen. Hij was in de trekker gestapt en hij miste wat. Dat was bij de volgende drie voertuigen ook zo. En toen was de hond ook nog weg!”

De rottweiler lag uiteindelijk in een hoekje. ”Ze hebben de honden waarschijnlijk iets gegeven, want de ander was heel suf. Ik heb twee rottweilers lopen. Ze zijn niet vervelend, maar wel indrukwekkend voor buitenstaanders.” Gelukkig zijn de honden er weer redelijk bovenop gekomen. Achteraf bleek dat Kievit rond 03.30 uur die nacht slachtoffer was geworden van een brutale diefstal. In totaal werd er bij Dirk voor 80.000 euro aan gps-systemen gestolen.

Ruim 2 miljoen schade

Sinds 2019 volgt Cumela nauwlettend de diefstallen in de sector. De eerdergenoemde twee miljoen is slechte het begin. Otten: ”Stijgende verzekeringspremies zijn hier niet in meegenomen. De landelijke schadecijfers zijn nog veel groter, want diefstalcijfers van niet-leden of agrarische bedrijven zijn hier niet in meegeteld.”

Gijs van der Woerd, van het gelijknamige loonbedrijf, verloor tienduizenden euro’s aan techniek. ”Ze hebben hier zes weken geleden uit vier landbouwmachines GPS apparatuur gestolen en computerschermen voor de bediening van tractoren. We gebruiken die systemen voor precisielandbouw; trekkers sturen zo automatisch en rijden in rechte banen. Zo blijven ze altijd parallel aan de vorige baan. Zaai- en spuitmachines worden zo aangestuurd.” Hij verwacht dat de verzekering de schade gedeeltelijk vergoedt. ”Je zit met een afschrijving op het materiaal. Je koopt ze nieuw terug, dus je verliest erop. En de verzekering wordt er ook niet gelukkig van.”

Kievit is zelfstandig ondernemer. ”Ik kijk heel nuchter, hoe moet ik nu verder? Ga ik morgen de nieuwe apparatuur kopen, dan komen ze het misschien morgen weer halen. Dat baart me zorgen. Ik heb nu tijdelijk apparatuur gekocht en betaald dat we even kunnen rijden.”

Apparatuur verdwijnt naar Oost-Europa

Van der Woerd vraagt zich hardop af hoe je de diefstal kunt voorkomen. ”Wat kun je ertegen doen? Ik heb het gevoel dat de fabrikanten er aan moeten werken dat het spul niet bruikbaar is als het ons weg is, ze moeten bijvoorbeeld een soort codering instellen. Als het ergens uitgehaald wordt, moet het niet waardevol zijn.”

Kievit vermoedt dat de apparatuur ergens in Oost-Europa verdwijnt. ”Het zijn georganiseerde bendes. Ze zoeken een locatie, ze komen in de nacht. Ze knippen de apparatuur door en trekken het het ervanaf. Het lijkt of het de laatste tijd wekelijks gebeurt.”

Zorgen over veiligheid

Naast de financiele zorgen, zijn er ook zorgen om de veiligheid in het buitengebied. ”Veel van onze leden en ondernemers hebben een familiebedrijf in het buitengebied en wonen bij het bedrijf”, vertelt Cumela. ”De diefstallen hebben daardoor een grote impact op het hele gezin. Je kunt je voorstellen hoe groot de schrik is als je honden vergiftigd zijn en de trekkers leeggehaald.”

Hij roept de politiek op om de veiligheid in het buitengebied weer te vergroten en de politie herkenbaar terug te brengen. ”Zeker ‘s avonds is er te weinig politiecapaciteit in de buitengebieden. De aanrijtijden zijn te lang. De capaciteit zal opgeschaald moeten worden om de pakkans te vergroten. Tevens vragen we aan de politie om het probleem van de GPS-diefstallen in geheel Nederland een hoge prioriteit te geven. Daarbij is het ook van belang dat hierbij alle korpsen worden betrokken. Nu zijn er maar enkele gebieden actief mee bezig. Dat moet veranderen.” aldus Otten.