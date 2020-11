Belgische burgemeester: gooi shoppende Belgen op de bon

Burgemeester Marino Keulen van de Belgische grensgemeente Lanaken bij Maastricht vindt dat Nederlanders Belgen die de grens oversteken om te komen winkelen, op de bon moeten gooien.

“Men mag de grens niet over om te funshoppen. De Nederlanders hadden de moed moeten hebben om hun tanden te laten zien en de Belgen of terug te sturen, of op de bon te gooien”, bevestigde Keulen maandag de berichtgeving in de Limburger.

Keulen reageert op de klachten over drukte in de grenssteden, met name veroorzaakt door shoppende Belgen. “Het is jammer dat steden als Hulst, Breda, Maastricht, Roermond, Eindhoven, ja zelfs Dordrecht deze sancties niet hebben genomen”, zei Keulen.

“De grens oversteken om te funshoppen mag niet. Dat geldt voor zowel Nederlanders als Belgen. Dat bericht is al elf-en-dertig keer in de media verschenen, en staat op talloze lichtborden aan de grens. Men weet het. Niemand kan zeggen: wir haben es nicht gewusst. Het mag niet, en dus kunnen mensen beboet worden.”

Grens niet afsluiten

“We gaan de grens niet afsluiten”, zei Keulen. “Niet-essentiele verplaatsingen de grens over mogen niet, en daar vallen recreatie en funshoppen onder. Maar de grens sluiten zou ten nadele gaan van de 4000 inwoners van Lanaken die in Maastricht werken, en de talloze studenten die hier wonen en in Maastricht studeren.”

“Dinsdag gaan hier de winkels weer open”, zei Keulen nog. “Dat zal een stuk van de toestroom weghalen!”