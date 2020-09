Bekvechten op Zoom: de coronacrisis heeft de sfeer op de werkvloer verslechterd

De coronacrisis heeft voor meer dan 1,5 miljoen werkenden de sfeer op het werk verpest. Dat meldt het CNV op basis van onderzoek dat de bond heeft laten doen door Maurice de Hond, onder een representatieve groep van 2500 werkenden.

Bijna een op de vijf werknemers zegt dat de sfeer op het werk door de crisis slechter is geworden. Dat geldt vooral in de zorg: een kwart van het zorgpersoneel stelt dat de werksfeer nu slechter is dan voor corona. Eén op de drie zorgmedewerkers heeft te maken gehad met treiteren of ander vervelend gedrag. Ook 32 procent van het overheidspersoneel klaagt daarover.

Lees ook: ‘Meer burenruzies door thuiswerken en thuis vakantie vieren’

Volgens een woordvoerster gaat het niet alleen om irritaties en pesten op de fysieke werkvloer, maar kunnen spanningen ook hoog oplopen doordat mensen thuis moeten werken. “Op de werkvloer kan meer worden uitgepraat. Als je digitaal vergadert, kan dat veel minder.”

Treiteren, roddelen en uitlachen

Gemiddeld heeft een kwart van alle werkenden (26 procent) wel eens te maken met treiteren, roddelen, uitlachen of ander vervelend gedrag op het werk. “Schokkende cijfers. Een respons van 26 procent betekent dat 2,3 miljoen werkenden te maken hebben met pestgedrag, aldus Fortuin. Van de mensen die worden gepest, durft 11 procent niets te zeggen uit angst de baan te verliezen. Volgens 15 procent treedt de werkgever/leidinggevende minder tegen pesten op dan voor de coronacrisis. 13 procent wordt overigens gepest door de leidinggevende zelf.

“We snappen dat veel organisaties het water aan de lippen staat door de crisis. En dat de werkdruk in veel organisaties hoog is. Het is echter nooit reden om dit soort gedrag te tolereren”, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin.

ANP