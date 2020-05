Dronken man bekogelt buurvrouw met bierkratten in Oss

Een dronken man heeft vrijdagavond in het Brabantse Oss een bierkrat gegooid op het hoofd van zijn buurvrouw. De buren hadden ruzie vanwege geluidsoverlast.

De vrouw had een aantal mensen op bezoek en de buurman zei last te hebben van hun geluid. Er ontstond een woordenwisseling die uit de hand liep. De man gooide meerdere bierkratten over de schutting. De vrouw kreeg daarbij een krat op haar hoofd, andere mensen raakten lichtgewond. Verder sneuvelden er twee tafels.

Hierna belde de vrouw de politie, die de man aanhield. Hij bleek onder invloed van alcohol te zijn. De buurman bekende een dag later schuld aan zowel de mishandeling als de vernieling.

Beeld: Politie