Een bejaarde vrouw is woensdagochtend in haar woning in Landgraaf overvallen door vermoedelijk twee personen. De vrouw raakte niet gewond. Of er iets is buitgemaakt, is nog onduidelijk.

Ook is onduidelijk hoe de overvallers de woning van de vrouw zijn binnengekomen. Voor zover nu bekend maakten de daders tijdens de overval geen gebruik van wapens.

Spoorloos

De overvallers zijn nog spoorloos, dus de politie verzoekt mensen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben of meer weten, zich te melden.

Bejaarde vrouw in haar woning overvallen aan de Herlonglaan in #Landgraaf waarbij zij niet gewond is geraakt. De politie stelt nader onderzoek in. Eventuele getuigen worden verzocht om contact met de politie op te nemen. https://t.co/qRj89eO1fU — Politie Eenheid Limburg (@PolLimburg) December 30, 2020