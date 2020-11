Man gaat met gestolen pinpas bejaarde vrouw (90) naar casino, politie toont beelden

De politie heeft maandag beelden gedeeld van een man die 30 augustus in Leeuwarden uit een zorginstelling loopt met een gestolen pinpas en hier vervolgens mee naar het casino gaat. De pinpas werd die dag uit de tas gestolen van een 90-jarige vrouw uit Harlingen, die eind augustus werd opgenomen in de zorginstelling.

Op dat moment had de bejaarde vrouw haar tas bij zich op haar kamer. Hoe het kon gebeuren dat de man er met haar pinpas vandoor is gegaan, is nog niet duidelijk. De politie laat weten dat met de bankpas van de vrouw grote geldbedragen zijn opgenomen in Leeuwarden en Groningen.

Met bankpas naar casino

Op bewakingsbeelden is te zien dat een onbekende man rond 18.00 uur uit de zorginstelling loopt. Korte tijd later is hij gesignaleerd op camerabeelden van een casino. “Deze man gebruikte de gestolen bankpas bij een geldautomaat in het casino en nam diverse keren geld op”, laat de politie weten.

De politie wil graag weten wie de man is. Door de beelden vrij te geven van de verdachte, hoopt de politie dat mensen de man herkennen en informatie over hem kunnen delen.