Bejaarde vrouw (88) gewond na poging tot gewelddadige straatroof, dader gevlucht

Een 88-jarige vrouw is woensdagavond in Den Haag gewond geraakt toen een man haar op straat probeerde te beroven. Hij gebruikte daarbij zoveel geweld dat het slachtoffer naar het ziekenhuis moest worden gebracht.

De man sprak de hoogbejaarde vrouw rond 19.45 uur aan op de Neherkade, tussen de Slachthuisstraat en de Laakdwarsweg. Daarna probeerde hij haar – zonder succes – te beroven, waarna hij wegrende in de richting van de Oudemanstraat.

Getuigen gezocht

De dader is sindsdien spoorloos, dus heeft de politie zijn signalement verspreid. Het gaat om een getinte man van ongeveer 25 jaar oud met een klein zwart baardje en een hoedje of een capuchon.

De politie is op zoek naar getuigen die het incident gezien hebben of de mogelijke dader rond die locatie hebben zien rondhangen. Ook vraagt de politie mensen die beelden hebben waarop misschien één en ander te zien is, zich te melden.