Een 70-jarige inwoner is donderdagavond in Puttershoek (Zuid-Holland) zwaar mishandeld na een woordenwisseling met een stel jongeren. De politie maakte dat zaterdag bekend. De man liep onder meer een gebroken oogkas op en moest naar het ziekenhuis. De politie heeft de daders nog niet te pakken.

De man liep met zijn hond bij een paar basisscholen in Puttershoek toen hij werd uitgescholden door een groepje jongeren. Hij reageerde daarop en werd aangevallen en mishandeld. De politie roept de jongeren op zich te melden.

Burgemeester Bram van Hemmen, van de gemeente Hoeksche Waard waar Puttershoek onder valt, reageert in een tweet: “Nou, we staan er weer mooi op vandaag.” Volgens Van Hemmen is de politie de vermoedelijke daders op het spoor.