De politie in Eindhoven is naarstig op zoek twee sluwe dievegges die een ouder echtpaar hebben beroofd in hun eigen woning in Eindhoven. Op donderdag 24 september werd op klaarlichte dag de pinpas van het echtpaar gestolen na een sluwe babbeltruc. Na de diefstal werd er binnen een uur tijd meer dan duizend euro van de rekening gehaald.

De vrouw doet eerder die dag boodschappen bij een drogisterij in Eindhoven. Ze heeft moeite met het vinden van een bepaald product, dus vraagt ze om hulp aan een andere klant in de winkel. Na het vinden van de boodschappen loopt de vrouw mee met de vrouw naar de kassa om het product te betalen. Volgens de politie heeft de ‘behulpzame’ vrouw vermoedelijk de pincode afgekeken bij het betalen is zij de oude vrouw vervolgens gevolgd naar huis.

Babbeltruc

Een uur later wordt er aangebeld bij de woning van het echtpaar. Voor de deur staat er een vrouw met een jong meisje. Ze zeggen dat ze veel dorst hebben en vragen de vrouw om een glas water. Ze worden binnengelaten, maar even later weer weggestuurd door de man omdat hij het niet vertrouwd.

Het vermoeden van de man blijkt terecht, want de pinpas is gestolen en binnen een uur is er meer dan duizend euro van de rekening verdwenen.

Tips

Het politie is naarstig opzoek naar de sluwe dievegges en vragen om tips. Mocht je iets weten van deze zaak kunt u hier de politie tippen. Dat kan via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.