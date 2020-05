Beiaardiers spelen nummer Ramses Shaffy om stil te staan bij onze vrijheid

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Wie kent het bekende nummer van Ramses Shaffy niet? Om vijf voor vijf spelen beiaardiers in heel het land het lied om extra stil te staan bij onze vrijheid.

Normaal wordt ieder jaar tijdens de Bevrijdingsdag om 5 voor 5 bij onze vrijheid stilgestaan. Maar tijdens het nieuwe normaal gaat dat net even anders, er zijn vanwege de coronacrisis immers geen Bevrijdingsfestivals.

Om tóch een momentje te pakken, opperde Claudia de Breij het idee om het lied ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’ van Ramses Shaffy door heel Nederland te laten klinken. Een idee dat het Nationaal Actie Comité heeft omarmd.

Grote walm met klokkenklanken

“Je moet er natuurlijk wel even op oefenen”, laat beiaardier Bauke Reitsma weten aan Hart van Nederland. “Als ik niet oppas, horen mensen beneden alleen maar een hele grote walm met klokkenklanken.”

Ramses: “Het mooiste is natuurlijk dat het gelijk herkend wordt. De mensen hebben niet een presenteerblaadje van tevoren. Het zou leuk zijn als ze bij de eerste paar noten al denken: He, dat is Ramses.”