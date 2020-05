Beheerder afgebrand buurthuis Haarlem in tranen: ‘Dit was mijn kindje’

“Een vreselijk triest gezicht.” Zo noemt beheerder Gé Metzelaar de restanten van het verwoeste buurthuis in Haarlem. Afgelopen nacht werd het verwoest door een brand. De politie gaat er vanuit dat het vuur is aangestoken.

“De tranen liepen over mijn wangen”, zegt Gé. Al 22 jaar is hij verbonden aan het buurthuis. Ook vrijwilliger Christine Groothuis is er kapot van. “Ik werd vannacht wakker gebeld door mijn zoon, die riep dat het Posthuis in de fik stond. Ik keek uit het raam en ik wist niet wat ik zag”. De brandweer heeft ruim 2,5 uur geblust maar kon niet voorkomen dat het pand – met rieten dak – bijna compleet verwoest werd.

Brandstichting

Gé weet het zeker: dit vuur is aangestoken. “Het is een beetje een rommeltje in het park en er is weinig toezicht. Er gebeuren hier vreemde dingen. Het is al de derde keer dat hier geprobeerd is om brand te stichten”, zegt hij. Een buurvrouw die even komt kijken is het met hem eens. “Er zitten hier altijd jongelui ’s nachts. Een agent vertelde me ook dat er een aansteker en jerrycan is gevonden.”

Gemis

Buurtbewoners gaan het buurthuis, dat gebruikt werd voor allerlei evenementen, enorm missen. “Het werd echt intensief gebruikt door heel veel vrijwilligers. Het is doodzonde”, zegt een buurvrouw. Dat geldt ook voor Gé. “Het meest ga ik missen dat er in het Posthuis niks meer te doen is voor de buurt. Er valt een gat in de buurt”, besluit hij.