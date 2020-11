Weer samen naar een voorstelling of de film? Begin 2021 start een proef

In een aantal bioscopen, theaters en stadions mogen begin volgend jaar meer mensen samenkomen om te kijken hoe dat gaat. Het kabinet heeft in principe groen licht gegeven voor proefdraaien bij evenementen en zakelijke congressen. Concerten en festivals moeten vooralsnog nog wachten.

Dat meldt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken vrijdag na een overleg tussen het kabinet en de evenementensector Aan Hart van Nederland laat ze weten dat het “mooi nieuws” is. “Voor de sectoren en ook voor ons is dit goed nieuws. We snakken allemaal naar evenementen met meer mensen.”

Proef als regio ‘onder controle’ is

De proeven mogen overigens alleen plaatsvinden in regio’s waar op dat moment het risiconiveau ‘waakzaam’ geldt. Dat betekent dat het aantal dagelijkse nieuwe besmettingen laag moet zijn, mensen zich aan de coronaregels moeten houden, het bron- en contactonderzoek moet werken en de zorg het aan moet kunnen.

Keijzer laat weten dat als de situatie goed onder controle is, de pilot-events in januari kunnen worden gestart. De ingangsdatum is nog enigszins ongewis. “We moeten wel kijken naar het niveau van besmettingen. We willen voorkomen dat het misgaat.”

Eerst werd nog gesproken over sneltests bij de deur van evenementen, maar “zover is het nog niet”, zegt de staatssecretaris. Het is nog niet mogelijk om mensen zonder klachten goed te kunnen testen met zo’n sneltest. Maar bezoekers van de proefevenementen zullen wel de huidige PCR-test ondergaan.

‘We willen nu al starten’

De evenementensector zou liever eerder beginnen met het proefdraaien, maar begrijpt dat nog niet alle plannen zijn goedgekeurd. “Natuurlijk hadden wij het liefst morgen gestart met deze pilot-events, maar we zien ook wat er aan de hand is”, zegt voorzitter Marcel Elbertse van de stuurgroep die verantwoordelijk is voor de experimenten.

Een van de organisaties die meedoet aan de proef is de Ziggo Dome in Amsterdam. Directeur Danny Damman zegt tegen Hart van Nederland dat zij bij de concerthal ook het liefst nu al zouden willen beginnen met de test. “Ergens begin volgend jaar testen, betekent dat je pas weken daarna de resultaten hebt.”

Damman legt uit dat er pas na de proefperiode gekeken kan worden naar wat er allemaal mogelijk is en pas dáárna kan begonnen worden met het benaderen van artiesten. “Voor je het weet organiseren we ergens in de zomer ons eerste concertje”, denkt de directeur.

Redactie/ANP