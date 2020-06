Beeldenstorm in de Liemers: bronsdieven hebben het gemunt op kunstwerken

In een periode van twee weken zijn er in meerdere dorpen in Oost-Nederland beelden verdwenen. Vooral het dorp Loil is zwaar getroffen. Twee kleine bronzen beelden zijn weg en inwoners vrezen dat ze nooit meer zullen terugkeren.

Sinds 2 juni zijn er al vier incidenten geweest in Loil, Pannerden en Aerdt. Die dorpen liggen op zo’n tien kilometer afstand. In drie gevallen lukte het dieven om de beelden mee te nemen. Een keer mislukte de roof en lieten de dieven een beeld beschadigd achter. “We gaan hem eraf halen en zeker stellen”, zegt Anton Meijer van voetbalvereniging RKPSC in Pannerden. “Waar we hem gaan plaatsen, weten we nog niet. Maar we kunnen hem hier niet laten staan. Dat is wachten tot hij weg is.”

Beloning uitgeloofd

In Loil zijn de beeldjes van de carnavalsvereniging en stichting Openluchtspel verdwenen. “Een grote ronde kop had het beeld met een steek erop en een grote smile”, vertelt Raymond Rabers van De Vrolijke Drammers. “En die keek uit over het plein hier.”

De carnavalsvereniging heeft een beloning van 250 euro uitgeloofd voor wie ‘t Drammertje kan terugbrengen. Ze vrezen dat de dieven het op de beelden hadden voorzien vanwege het brons.