Politie deelt beelden van dieven die 21 racefietsen meenamen uit winkel Rijssen

Van de dieven die eind vorige maand 21 dure racefietsen stalen bij een fietsenzaak in Rijssen ontbreekt nog altijd ieder spoor. De politie heeft daarom donderdag beelden vrijgegeven van de snelkraak.

De fietsendieven sloegen in de nacht van 26 op 27 oktober toe bij Bike Totaal Bloemendal in het Overijsselse dorp. Op de beelden is te zien dat rond 3.30 uur een witte Mercedes Benz Sprinter voor de fietsenzaak stopt. Drie mannen met bivakmutsen lopen naar de winkeldeur. Nadat ze die hebben gesloopt, dringen ze vrij gemakkelijk binnen.

‘Professioneel te werk’

Volgens eigenaar Peter Bloemendal was de actie goed voorbereid en gingen de dieven professioneel aan het werk. “Je ziet dat ze voorwerk hebben gedaan en dat ze echt wisten wat ze mee wilde nemen”, vertelt hij in een opsporingsprogramma van RTV Oost.

De criminelen wisten in totaal 21 racefietsen uit de winkel te halen, die samen een waarde hadden van ongeveer een ton. Maar kort na de snelkraak trof de politie in de buurt het witte busje terug met daarin de gestolen racefietsen. Het kenteken van het busje bleek vals en gestolen te zijn.

Ondanks dat de fietsen zijn teruggevonden, schat Bloemendal de opgelopen schade toch nog op zo’n 10.000 tot 15.000 euro. Sommige tweewielers bleken namelijk beschadigd te zijn. Daarnaast was er door de kraak ook schade aan de winkel. De politie is daarom op zoek naar getuigen en roept hen op contact op te nemen via telefoonnummer 0800-6070, of anoniem via 0800-7000.

Beeld: Onder de Loep/RTV Oost