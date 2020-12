Beekse Bergen verwelkomt bijzonder zebraveulen

In het safaripark Beekse Bergen is een bijzonder dier geboren: een grévyzebra. Het jong is Lara genoemd en ze maakt het goed, zegt het wildlifepark in Hilvarenbeek. Het is eerste grévyzebra-veulen dat in de afgelopen twaalf maanden is geboren in de Beekse Bergen.

De grévyzebra is een bedreigde diersoort en daarom is er een fokprogramma. Behalve Beekse Bergen doen Artis en Dierenpark Amersfoort daaraan mee. Ook in die dierentuinen werd dit jaar een grévyzebra-veulen geboren.

Bedreigde diersoort

De bedreigde zebrasoort leeft alleen in Ethiopië en Kenia. Deze zebra’s zijn te herkennen aan de dunnere strepen die niet doorlopen op de buik. Er zouden nog maar 1700 tot 2100 van deze dieren in het wild leven.

Beeld: Beekse Bergen/Mariska Vermij – van Dijk