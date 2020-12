Bedrijven stimuleren thuiswerkers om meer te bewegen

Zo’n dertig grote bedrijven, waaronder Philips, DSM en Randstad Groep Nederland gaan vanaf vrijdag hun werknemers stimuleren om meer te bewegen. Ze sluiten zich aan bij het initiatief The Daily Mile van de stichting NL2025 en JOGG.

JOGG, dat zich inzet voor een gezondere leefstijl, rolde de campagne eerder al uit op zo’n vijfhonderd scholen. Dit om de leerlingen aan te zetten tot iedere dag een kwartier wandelen of joggen. “Door corona zijn we met z’n allen nog minder in beweging dan anders”, zegt ambassadeur van het initiatief Erben Wennemars. “Dat geldt zeker voor de werknemers die de hele dag achter hun laptop zitten.” Volgens neuropsycholoog en mede-ambassadeur Erik Scherder is beweging goed voor de hersenen en het afweersysteem. “Dat is zeker in deze tijden extra belangrijk.”

The Daily Mile

Vandaar dat nu ook bedrijven hun medewerkers willen gaan aanzetten tot het lopen of joggen van een mijl (1,61 kilometer) per dag. Dat doen ze onder meer door het aanbieden van de app Ommetje, ontwikkeld door Scherder in samenwerking met de Hersenstichting. Wie de app installeert wordt via meldingen elke dag gestimuleerd een wandeling te maken. Ook gaan bedrijven hun medewerkers informeren over de campagne en het belang van bewegen via interne nieuwsbrieven en filmpjes.

The Daily Mile is begonnen in Schotland met het doel kinderen een gezondere levensstijl aan te leren. Inmiddels doen bijna 12.000 scholen in 79 landen mee aan het initiatief.