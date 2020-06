Het kantoorpand van sloopbedrijf Scheffergroep in Wezep is in ruim een jaar tijd al acht keer beschoten met een katapult. Door de inslag van de loden kogeltjes moesten tot nu toe al tientallen ramen worden vervangen met duizenden euro’s schade tot gevolg. De daders zijn duidelijk zichtbaar vastgelegd op bewakingsbeelden, maar nog altijd niet gepakt.

“Dat frustreert”, vertelt Aaron Scheffer, zoon van de eigenaar, woensdag tegen Hart van Nederland. “Ook omdat je eigenlijk niets kan. Je staat gewoon machteloos.” Het bedrijf heeft sinds april vorig jaar al 41 kapotgeschoten ramen moeten vervangen. Negen ramen staan nog op de lijst om vervangen te worden. “Het is gewoon laf”, zegt Scheffer. “Het kost je klauwen met geld en daarnaast ook je humeur.”

In de zoektocht naar de daders zijn dinsdagavond bewakingsbeelden buiten gebracht in het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht. Daarop is te zien hoe iemand het parkeerterrein van het bedrijf op loopt en met een katapult meerdere kogeltjes afschiet op de ramen van het pand.

Beloning voor gouden tip

Over het motief van de daders tast het bedrijf nog in het duister. “Dat maakt het ook zo ingrijpend”, legt Scheffer uit. “Je wilt graag weten wie zoiets doet en waarom.” Het bedrijf heeft daarom een beloning uitgeloofd van 5000 euro voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van de daders.