Beschuit met muisjes: bedreigde Antilliaanse leguaan geboren in Blijdorp

In Diergaarde Blijdorp is een bedreigde Antilliaanse leguaan uit zijn ei gekropen. De geboorte is onderdeel van een internationaal fokprogramma voor het met uitsterven bedreigde reptiel.

Of het om een mannetje of een vrouwtje gaat, is nog niet bekend. De leguanenbaby is de eerstgeborene van de vier leguanen die in 2018 naar Nederland kwamen. In mei van dat jaar werden er twee vrouwtjes en twee mannetjes vanuit Sint Eustatius naar Rotterdam gevlogen. Ze reisden mee in het regeringsvliegtuig van premier Mark Rutte, die op de terugreis was van een bezoek aan de Nederlandse Cariben.

Uitsterven Antilliaanse leguaan

Er leven momenteel nog zo’n 600 Antilliaanse leguanen op Sint Eustatius. De voornaamste reden voor het uitsterven van de soort is verdringing door en vermenging met de groene leguaan. Ook de orkanen Irma en Maria die in 2017 over het eiland trokken hebben het leefgebied van de kleine populatie Antilliaanse leguanen aangetast. De IUCN, een internationale organisatie voor natuurbescherming, stelde in 2014 een programma op om de leguanensoort te redden.

Beeld: Diergaarde Blijdorp