Bebloede man weet niet wat hem is overkomen, realiseert zich later dat hij 'bad trip' had

Hij zat onder het bloed en had verschillende verwondingen, maar hij had geen idee wat hem was overkomen. Een man werd in Rotterdam door ambulancepersoneel onderzocht, toen het hem ineens weer te binnen schoot: hij had een ‘bad trip’ gehad en was van een balustrade op de derde etage gevallen. Bovenop een auto

Politieagenten werden naar een adres gestuurd, omdat een man onder het bloed zat. Ter plekke troffen ze twee mensen aan die naar eigen zeggen de drug LSD gebruikt hadden. Eén van had verschillende kleine verwondingen, maar wist niet hoe hij die had opgelopen.

Te pletter gevallen op auto

De man werd door ambulancepersoneel onderzocht, maar er leek geen noodzaak om hem mee te nemen naar het ziekenhuis. Plotseling herinnerde de man zich weer wat er was gebeurd. Hij was van drie hoog naar beneden gevallen.

De agenten zagen direct hoe de man aan zijn verwondingen was gekomen. Hij was kennelijk tijdens zijn ‘bad trip’ op de derde etage van een flat op de balustrade gaan zitten en dat werd hem bijna fataal. Hij viel naar beneden en kwam – gelukkig – op een auto terecht.

Drugs

“Meestal gaan drugs en verkeer niet goed samen, maar in dit geval zou de auto weleens zijn redding kunnen zijn geweest”, aldus de agenten. Vanwege de val is de man toch nog meegenomen naar het ziekenhuis. Daar zijn röntgenfoto’s gemaakt.

Foto: politie Rotterdam-Oost