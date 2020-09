Bazaar in Beverwijk sinds vandaag weer helemaal open, maar bezoekers bleven weg

De Bazaar in Beverwijk ging zaterdag weer volledig open, maar beleefde wel een rustige dag. “Qua bezoek zo’n 30 procent van een gemiddelde dag, schat ik”, aldus een woordvoerster van de organisatie. “Maar we zijn wel heel blij dat we weer open zijn.”

Afgelopen donderdag hoorde de Bazaar van de gemeente en de veiligheidsregio dat er groen licht was voor volledige openstelling. Dat bekende dat ook hal 30 zuid en de hallen 31 tot en met 33 open konden. Hal 30 noord was sinds vorige week zaterdag al open. De hallen waren bijna twee weken geleden op last van de Veiligheidsregio Kennemerland en de gemeente Beverwijk gesloten omdat het onmogelijk bleek 1,5 meter afstand te houden.

Mondkapjesplicht niet goed nageleefd

Nu “lijkt het allemaal goed te werken”, aldus de woordvoerster, “hoewel het natuurlijk nog steeds een spannende tijd is”. De Bazaar verhuurt ruimte aan ongeveer 12000 ondernemers. De organisatie heeft twintig extra handhavers aangenomen die erop toezien dat de regels (eenrichtingsverkeer, mondkapjesplicht ) worden nageleefd.

Dat de mondkapjesplicht zaterdag niet door iedereen werd nageleefd, is voor burgemeester van Beverwijk Martijn Smit geen reden om in te grijpen. Dat vertelde hij zaterdag aan NPO Radio 1. Hij noemde mondkapjes “geen wondermiddel”, maar ziet ze als “ondersteuning”. Sluiting is volgens de burgemeester pas aan de orde als de 1,5 meter “echt, maar dan ook echt niet lukt.” Hij zei dat daar niet al te rigide naar gekeken moet worden.

