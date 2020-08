Bayern München wint Champions League na 1-0 zege op Paris Saint-Germain

Bayern München heeft de Champions League gewonnen. De Duitse club was in de finale in Lissabon te sterk voor Paris Saint-Germain: 1-0.

Kingsley Coman maakte in de 59e minuut het enige doelpunt. Hij kopte raak na een afgemeten voorzet van Joshua Kimmich. De 24-jarige Coman is geboren in Parijs en genoot zijn opleiding bij PSG, voordat hij naar Juventus vertrok.

Zesde keer

Bayern München mag zich voor de zesde keer het beste clubteam van Europa noemen. Het elftal van trainer Hansi Flick scoorde maar liefst 43 keer in elf Europese duels. Barcelona tekende in het seizoen 1999/2000 voor een recordaantal van 45 treffers in de Champions League, maar speelde destijds zestien wedstrijden.

Bayern München won het afgelopen seizoen ook al de landstitel en de Duitse beker. PSG maakte het seizoen niet perfect in de finale van de Champions League, na de Franse landstitel en nationale beker.

