Bassie en Adriaan krijgen award voor 100 miljoen views op YouTube

Bassie en Adriaan hebben vrijdag een speciale YouTube-award gekregen omdat ze de grens van 100 miljoen views zijn gepasseerd. Ondanks dat Bas en Aad van Toor hun hoogtijdagen wel gehad hebben, zijn de twee online nog steeds razend populair.

Het aantal views groeit maandelijks zelfs met zo’n 1,5 miljoen. Niet alleen op YouTube zijn de inmiddels 84-jarige Bassie en 77-jarige Adriaan nog steeds razend populair, ook op iTunes en Spotify wordt nog massaal geluisterd naar de liedjes van de clown en acrobaat.

“We blijven ons verbazen over het enorme succes en de eindeloze support van onze fans. Het is geweldig dat men nog steeds zo intens geniet van onze video’s en liedjes”, aldus de broers.

Lees ook: Verloren gewaande aflevering Bassie & Adriaan uit 1978 duikt online op

Expositie Museum Vlaardingen

Later dit jaar krijgt het duo in Museum Vlaardingen, vlakbij hun geboorteplaats Maassluis, een eigen tentoonstelling. In Bassie & Adriaan – een schat aan herinneringen, wordt zowel het persoonlijke leven als de professionele carrière van het duo tentoongesteld. De tentoonstelling is van 14 oktober tot 15 januari te zien.

Tekst & Beeld: ANP