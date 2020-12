Basisschoolleraar stopte hand in broekjes van drie jonge leerlingen: drie jaar cel

Een 36-jarige leraar van de room-katholieke basisschool St. Victor in Noordwijkerhout is dinsdag veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk. De man seksueel misbruikte tussen 2017 en dit jaar drie leerlingen in de leeftijd van vier tot acht jaar oud, meldt Omroep West.

Volgens de rechtbank ging de leraar te midden van een volle schoolklas met zijn hand in de broekjes van de jonge slachtoffertjes. Meestal deed hij dat wanneer de kinderen bij hem op schoot zaten. Het misbruik kwam afgelopen zomer aan het licht, waarna de ontkennende leraar door de schoolleiding naar huis is gestuurd. De school stuurde een brief naar alle ouders, waarin zij op de hoogte werden gebracht van het ‘grensoverschrijdend gedrag’.

‘Aan plassertje gezeten’

Naar aanleiding daarvan zouden de ouders van nog twee meisjes zich bij de schoolleiding hebben gemeld. Tijdens de politieverhoren herhaalden de kinderen keer op keer dat de leraar “aan hun plassertje heeft gezeten”. De rechtbank noemt die verklaringen “authentiek en oprecht”.

Op de telefoon van de verdachte, een getrouwde man en zelf vader van twee jonge kinderen, werden ook nog een kinderpornoplaatje en een dierenpornofilmpje gevonden. Het OM eiste vorige week ook al drie jaar gevangenisstraf tegen de verdachte. De rechtbank ging daar woensdag in mee.