Speciale bijeenkomst voor getuigen van dood Bas van Wijk

De gemeente Amsterdam organiseert volgende week donderdag een speciale bijeenkomst voor mensen die getuige waren van de schietpartij waarbij Bas van Wijk om het leven kwam. Tijdens de bijeenkomst kunnen ze met elkaar praten over wat ze hebben meegemaakt.

De 24-jarige Bas werd afgelopen zaterdag neergeschoten in park De Oeverlanden aan de Nieuwe Meer in Amsterdam. Het was op dat moment erg druk bij de recreatieplas. Een bekende van Bas vertelde aan Hart van Nederland dat zeker honderd mensen het incident zagen gebeuren. “Na de schietpartij heerste er natuurlijk paniek. Iedereen maakte zo snel mogelijk dat-ie wegkwam.”

Lees ook: Tientallen belangstellenden voor stille tocht Bas van Wijk in Badhoevedorp

Speciaal telefoonnummer

Politie en slachtofferhulp zullen bij de speciale bijeenkomst aanwezig zijn om getuigen te ondersteunen. De bijeenkomst zal plaatsvinden in Amsterdam-West, de precieze locatie wordt later bekendgemaakt. Wel is al duidelijk dat er ruimte is voor maximaal honderd man.

Verder opent de gemeente Amsterdam aankomende maandag een speciaal telefoonnummer voor de vele getuigen van het incident.