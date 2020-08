Barbecueënde vissers veroorzaken natuurbrand en fikken eigen auto af

Twee barbecueënde mannen hebben zaterdagmiddag een natuurbrand veroorzaakt en daarbij ook hun eigen auto in brand gezet. De heren waren langs het water van de IJssel bij Wilp aan het vissen.

Bij de barbecue van de vissers is er vermoedelijk wat misgegaan waardoor er een natuurbrand is ontstaan. De brandweer rukte flink uit voor de verschillende meldingen van een autobrand én een natuurbrand.

Auto in vlammen op

Het vuur van de natuurbrand sloeg al snel over op de auto van de vissers. Van de auto is bar weinig over. De brandweer heeft het vuur kunnen blussen voordat er nog grotere natuurbrand ontstond.

De twee mannen hebben rook ingeademd en zijn met ademhalingsklachten naar het ziekenhuis gebracht, meldt De Stentor. Op de plek waar de auto stond mogen geen auto’s komen, aldus de krant. De politie onderzoekt de zaak.

Beeld: SPS Media