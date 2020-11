Maaike grijpt in als bankpasfraudeurs haar buurvrouw bestelen, twee aanhoudingen op heterdaad

Maaike Kok uit Dordrecht heeft er deze week eigenhandig voor gezorgd dat twee nep-bankmedewerkers in de kraag zijn gevat. De criminelen hadden contact gelegd met haar 70-jarige buurvrouw, maar Maaike en haar man Leen vertrouwden de zaak niet. Ze schakelden de politie in en nog diezelfde avond konden de mannen worden aangehouden, toen ze aanbelden bij het slachtoffer.

“Ik heb echt een vreselijk groot yes!-gevoel”, vertelt Maaike aan Hart van Nederland. Door het alerte ingrijpen zitten twee verdachten uit Amsterdam en Rotterdam vast en is de financiële schade voor de 70-jarige nog enigszins beperkt gebleven. “Het is maar goed dat mijn man even op de koffie ging. De buurvrouw vertelde tussendoor dat er ‘s avonds iemand langs zou komen van de bank, om haar bankpas om te wisselen. Toen gingen alle alarmbellen af.” Maaike werd er snel bijgehaald en met zijn drieën zijn ze gaan kijken wat er aan de hand was.

Bankpas geblokkeerd

“Ze had toen nog niet verteld dat ze al duizenden euro’s had overgemaakt. Daar kwamen we achter toen we inlogden op de computer. Haar bankpas was al geblokkeerd, want de ABN vond het verdacht dat ze twee keer een groot bedrag van haar spaarrekening had gehaald, en dat ze geld had overgemaakt naar een andere rekening.”

Lees ook: Criminelen stelen duizenden euro’s van opa Joop: ‘De lieve man heeft niks meer’

Een kleine 4600 euro was dit weekend al weggesluisd, voor de bank ingreep. Maar met dat bedrag waren de criminelen nog niet tevreden. Ze belden hondsbrutaal de vrouw op, dat ze haar bankpas zouden komen verwisselen. “Ze had geen moment door dat er iets niet deugde”, vertelt Maaike. “Het was zo’n vriendelijke meneer. Ze gaven ook een code door, waardoor ze kon checken dat de mensen ‘echt’ van de bank waren.”

Op heterdaad

Gelukkig waren Maaike en Leen inmiddels op de hoogte. Maaike schakelde dinsdagmiddag de politie in. “Nog dezelfde avond waren hier meerdere agenten. Binnen, en buiten. Het duurde heel lang, de politie wilde zelfs al gaan afschalen. Maar toen kwam er toch een auto aanrijden. De buurvrouw was precies verteld wat ze moest doen. Wij bleven uit zicht en een van de mannen heeft de pinpas meegenomen. Toen hij weer buiten was zijn ze allebei opgepakt.”

Lees ook: Aantal slachtoffers van Whatsappfraude stijgt explosief: vier keer meer dan heel 2019

Het slachtoffer van de fraude wilde zelf niet op het verhaal reageren.