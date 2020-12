Banenplan voor mensen met een beperking lijkt mislukt: 'Mensen worden in een hoek gezet'

Het banenplan voor mensen met een beperking lijkt mislukt. Staatsecretaris Bas van ’t Wout schreef de Tweede Kamer deze maand dat de kans groot is dat dat de gewenste aantallen niet worden bereikt. Dit tot grote teleurstelling voor de mensen met een beperking.

Er zouden 125.000 extra banen voor hen komen in 2025, maar er zijn er sinds 2012 maar 58.000 gerealiseerd, blijkt uit de recentste cijfers van het ministerie van sociale zaken. De brancheorganisatie van sociale werkbedrijven, Cedris, maakte ook berekeningen. Volgens hen zijn het er niet meer dan 12.000.

Teleurgesteld in de overheid

Een teleurstelling, zo zegt Noortje van Lith die zich altijd hard maakt voor de doelgroep als het gaat om arbeidsparticipatie. “Omdat de overheid al zo lang belooft dat het op orde komt en dat is het nog steeds niet.”

van Lith benadrukt het verschil in cijfers. “Ze moeten eerlijk zijn in wat ze nu hebben bereikt. Het is al moeilijk om aan een baan te komen.” Dat blijkt ook uit veel verhalen die ze hoort. “Je ziet dat veel mensen met een beperking teleurgesteld zijn in de overheid. Ze worden niet op een goede manier geholpen.”

‘Er zijn essentiële dingen vergeten

Harry Haddering heeft spasmes en zit in een rolstoel. Hij is werkloos, maar kan volgend jaar ergens aan de slag. Dat geldt zeker niet voor iedereen, zo blijkt uit de cijfers. Haddering is niet teleurgesteld, want hij zag het al aankomen. “Ik wist al dat het zou mislukken. Er zijn een aantal essentiële dingen vergeten, zoals het betrekken van de doelgroep zelf. Het is puur een bezuiniging geweest en je betrekt de doelgroep er niet bij”, zo vertelt hij aan Hart van Nederland.

“Mensen worden in een hoek gezet. Heel veel mensen krijgen ondersteuning in een moeilijke periode. Wij niet.” Hij vraagt zich af wat Nederland als maatschappij wil. “Willen we dat binnen jaar tien procent onder een brug leeft en dan afwachten hoe het met corona gaat? Of gaan we van een vangnet een springplank maken?”

Het kost hem veel tijd om een nieuwe baan te krijgen. De zorg plus het vervoer is soms lastig te regelen. “Het UVW gaat nog steeds uit van wat iemand niet kan en op basis daarvan moeten ze een uitkering bepalen. De werkgever wil natuurlijk precies andersom weten wat ik wel kan. Er wordt te veel in hokjes gedacht. We zeggen elke keer dat het anders moet.”

Reactie staatssecretaris

De staatssecretaris laat via zijn woordvoerder van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten:

“De afspraak om 125.000 banen te realiseren voor mensen met een beperking bij reguliere werkgevers geldt onverminderd. Er zijn afgelopen jaren goede resultaten gehaald, vooral door marktwerkgevers. Daar ben ik trots op. Ook laten de onderzoeken die ik 18 december naar de Kamer heb gestuurd positieve trends zien. Wel signaleer ik dat de uitdaging voor werkgevers door de Corona crisis groter is geworden. Ik wil voorkomen dat werknemers uit de doelgroep Banenafspraak extra hard geraakt worden door deze crisis. Daarom trekt het kabinet 36 miljoen uit in het kader van de het crisis- en herstelpakket speciaal gericht op deze doelgroep. Ik zet mij er vol voor in dat de banenafspraak gehaald wordt. Zowel nu als op de langere termijn moeten mensen met een beperking aan het werk komen en blijven.”