Na Zwolle ook balkons in Purmerend onveilig verklaard in gloednieuw appartementencomplex

Na Zwolle heeft nu ook Purmerend zijn eigen balkonsoap. Bewoners van tientallen woningen aan de Mont Saint Michel mogen niet meer hun balkon op om veiligheidsredenen, terwijl het gebouw nog helemaal niet zo oud is.

De desbetreffende bewoners van de 60 woningen in appartementencomplex Le Chateax hebben een brief gekregen van woningcorporatie Intermaris met daarin het dringende verzoek om de balkons niet meer te gebruiken, omdat de veiligheid niet meer kan worden gegarandeerd. Opmerkelijk, want het gebouw is vorige zomer opgeleverd.

De plotselinge boodschap van Intermaris zorgt voor verbazing onder de bewoners, waaronder Anita Jongerius. Zij woont net zoals de meeste buren pas een jaar in haar appartement. “Donderdagavond kregen we de mededeling. Een dag later zouden ze al beginnen met het afsluiten van de balkondeuren. We moesten opeens alles van het balkon halen. Iedereen vraagt zich nu af waar ze met hun spullen heen moeten. Ik heb een bloempot staan, een tuinbank en andere spullen. Geen idee wat ik er nu mee moet.”

Wat gaat er gebeuren?

Wat er precies scheelt aan de balkons is niet duidelijk. In de brief aan de bewoners communiceert de corporatie dat er vanaf maandag wordt gestart met het plaatsen van zogeheten bouwstempels; ijzeren buizen die dienen om de balkons te ondersteunen. Ook wordt gezegd dat niet duidelijk is hoelang de werkzaamheden gaan duren, omdat de aannemer vanwege de bouwvak een beperkt aantal mensen beschikbaar heeft.

Lees ook: 180 balkons in Zwolle blijken onveilig, bewoners mogen er niet meer op

Anita heeft vrijdag al veel contact gehad met buren en de mensen zijn emotioneel onder de situatie. “Onze balkons staan op het zuiden gericht. Veel appartementen hebben aan die kant ramen zitten die niet open kunnen. Dat wordt hartstikke warm als de zon schijnt. Er zijn zelfs mensen, zoals mijn bovenbuurvrouw, die helemaal geen ramen hebben die open kunnen. Nu ze haar balkondeur niet meer kan openen zit alles dus potdicht”, aldus Anita.

Plan van aanpak

Intermaris laat zaterdag weten dat het zich genoodzaakt zag om een adviesbureau in te schakelen voor bouwkundige onderzoeken na veel verschillende klachten, van deurdrangers tot niet werkende slagbomen, van bewoners over het nieuwe pand. De corporatie gaat nu samen met gemeente Purmerend en een adviesbureau een plan van aanpak maken om de constructie van de balkons definitief veilig te maken. Het is nog niet bekend op welke termijn de definitieve werkzaamheden uitgevoerd worden.