Mocht je stokbrood tekort komen omdat je binnenkort veel bezoek ontvangt: bij een bakker in Woerden bakken ze stokbroden van anderhalve meter.

Bakker Arjan Bruijn van Bakkerij Versluis heeft het concept niet zelf verzonnen, want hij zag het al voorbij komen in de bakkerijwereld op social media. Toen zijn baas hem vertelde dat ze het wel wilde hebben voor in de etalage van de bakker, ging hij ermee aan de slag.

Lastige opgave

Aan het AD laat Arjan weten dat het een behoorlijk lastige opgave is om de stokbroden te maken. “Een stokbrood maken is niet zo heel lastig, maar deze lengte maakt het ingewikkeld. Op Facebook waarschuwden collega’s al dat de ovens niet diep genoeg zijn en de platen om op te bakken te klein.”

Arjan puzzelde het uiteindelijk voor elkaar. “Ik kwam er achter dat de diameter van de oven precies anderhalve meter is. Door per stokbrood drie bakplaten zonder opstaande randen te gebruiken, past het precies.”

De broden gaan nog niet als warme broodjes over de toonbank. “Alleen als er nu een klant veertig broden wil, heb ik een probleem. Door het beperkt aantal platte bakplaten, kunnen er maar vijf tegelijk in de oven.