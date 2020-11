VIDEO: Babypanda Fan Xing maakt debuut voor bezoekers maar knapt liever uiltje

Eindelijk was het dan zover: donderdag maakte pandaatje Fan Xing zijn opwachting voor een adorerend publiek in het buitenverblijf van Ouwehands Dierenpark. Hij vond het vooral dodelijk vermoeiend allemaal, zo bleek.

Hij nam een paar stapjes maar vond het al snel weer genoeg beweging geweest en viel vervolgens in slaap. Na een siësta inspecteerde Fan Xing zijn verblijf verder, maar al snel was het opnieuw tijd voor een dutje. “Een reuzenpanda blijft een reuzenpanda”, aldus het dierenpark.

Schattig

De bezoekers kon het weinig schelen, zij waren allang blij dat ze de zwart-witte rakker eindelijk in het echt konden bewonderen. Wakker of niet, schattig is hij toch wel.

“Ik vind hem super schattig en ook bijzonder dat ‘ie er nu al uit is”, aldus een van de jonge bezoekers. Een ander: “Echt ontzettend leuk, hoewel het jammer is dat hij nog niet beweegt.”

Dat luie blijft nog wel even zo, aldus hoofd dierenverzorging José Kok. “In het wild blijft het jong ook ergens veilig liggen als de moeder weggaat eten te halen. Hij zal niet snel uit zichzelf op verkenning gaan.”