Een babyboom binnen de flamingokolonie bezorgt GaiaZOO in Kerkrade een wereldrecord. Nooit eerder kropen er in zo’n korte tijd zó veel kuikentjes uit een ei in een dierentuin. In Limburg zagen maar liefst vijftig jonkies het levenslicht.

De dierentuin meldt dat nog niet zeker was of er al gebroed zou worden. Vorig jaar werd de grootste flamingokolonie van Europa naar de Kerkraadse dierentuin gehaald. Vierhonderd vogels vonden er hun thuis. Volgens GaiaZOO zijn de omstandigheden waarin de roze vogels in het wild broeden zo goed mogelijk nagebootst in de dierentuin.

Ook grote rol voor single flamingo’s

De vogels broeden één keer per jaar en alleen als er een grote kolonie is van zeker meer dan twintig vogels en ongeveer evenveel mannetjes als vrouwtjes. Zo is er genoeg keuze voor een geschikte partner. Dat is belangrijk, want flamingo’s blijken nogal kieskeurig te zijn. De vogels kiezen hun partner tijdens een rituele paringsdans, waarbij de honderden flamingo’s synchroon bewegen.

Als de kuikens eenmaal geboren zijn, spelen ook de vogels zonder kuiken een belangrijke rol, meldt de dierentuin. Die kinderloze vogels spelen voor oppas als de ouders voedsel zoeken voor de jonge vogel. Alle kuikens worden in een soort kinderopvang samen gezet, daar worden ze in de gaten gehouden door andere flamingo’s.

Livestream flamingo’s GaiaZOO

Benieuwd hoe het de jongen nu vergaat? Via de livestream van de dierentuin kun je altijd een kijkje bij ze nemen.

Bron: ANP/Redactie

Beeld: GaiaZOO