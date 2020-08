Het was de bedoeling dat een gier tijdens een vogelshow in vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn op de arm van een begeleider zou landen. Dat liep anders. Het roofdier streek neer op de schouder van een oma en begon een vijf maanden oud baby’tje te pikken.

Warsha Jagesar uit Rotterdam zag het gebeuren, vertelt ze aan Hart van Nederland. “Toen de gier losliet, zag ik bloed en dat het gezichtje van de baby open lag.” Naderhand bleek dat het kindje ernstig gewond raakte tijdens de aanval van de aasetende roofvogel.

Ook de oma raakte gewond. Het kindje is met “aardige verwondingen” naar het ziekenhuis overgebracht, schrijft moeder Kelly op Facebook. De aangevallen grootmoeder moest gehecht worden bij de huisarts.

Warsha en haar man stonden naast de begeleider naar wie de gier toe moest vliegen. “De gier vloog pal over ons heen en landde op de schouder van de oma en begon het kindje te pikken met zijn snavel”, weet ze.

‘Paniek bij begeleidster’

Volgens de Rotterdamse duurde het even voor de gier losliet. “Je zag de paniek in de ogen van de begeleider, want het dier liet niet los. Kort nadat hij wel losliet, kwam de ambulance.” Op dat moment zat de schrik er goed in bij het publiek. Kinderen huilden, vertelt Warsha. Sommige ouders liepen weg.

Ook zij en haar man raakten in paniek. “Ik heb mijn kindje tegen mij aangedrukt toen het gebeurde”, blikt ze terug. “De gier stond op een gegeven moment achter mijn man. Ik was bang dat hij hem ook zou verwonden.” De Rotterdamse vermoedt dat de roofvogel een inschattingsfout heeft gemaakt. “Het blijft een wild dier.”

Reactie vogelpark Avifauna

Vogelpark Avifauna laat in een reactie op Facebook weten dat het ondanks de verschrikkelijke gebeurtenis redelijk gaat met het gezin. Om risico’s op herhaling te voorkomen, is de vale gier per direct uit de show gehaald. Het park betreurt het ongeluk en houdt de komende tijd nauw contact met de familie en wenst hen veel sterkte toe.

