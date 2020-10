Baby Evy geboren op parkeerplaats ziekenhuis: 'Het was vijf minuten rijden, maar we haalden het nét niet'

Bevallen midden op de parkeerplaats van het ziekenhuis. Echt ideaal is het niet, maar als ouders heb je natuurlijk wel een spectaculair verhaal. Het overkomt Katja en Mark Franke uit Tilburg afgelopen dinsdag.

‘s Ochtends krijgt de zwangere Katja weeën. Het stel belt het ziekenhuis en daar zeggen ze dat langs moeten komen. “Het ziekenhuis is vijf minuten rijden, maar we haalden het nét niet”, vertelt kersverse vader Mark aan Hart van Nederland.

‘Ik haal het niet meer’

“Toen we de hoek bij ons huis omreden, merkte ik al lichte paniek bij mijn vrouw. Toen dacht ik al: dit gaan we niet halen.” Katja heeft tijdens de autorit zware weeën, maar het lukt de twee nog om de parkeerplaats van het ziekenhuis te bereiken.

“Ik stapte snel uit de auto om een rolstoel voor mijn vrouw te halen, maar toen zei ze al: ik haal het niet meer”, zegt Mark. Omstanders merken al snel dat er iets niet helemaal goed gaat. Een longarts belt de kraamafdeling.

Al snel komen er ziekenhuismedewerkers naar het stel toe gerend. “Ze zeiden: zet je maar schrap, want naar binnen gaan lukt niet meer.” Katja zit dan op haar knieën op de parkeerplaats en heeft het gevoel dat het hoofdje er al bijna uitkomt. Mensen van het ziekenhuis maken met lakens een haag om Katja heen, zodat ze wat privacy heeft.

Bevallen in ‘paardrijhouding’

Mark wordt gevraagd tegen de rug van zijn vrouw te gaan zitten. En na enig perswerk wordt om 10.55 uur de dochter van het stel geboren: Evy. Moeder Katja bevalt in een soort ‘paardrijhouding’, volgens Mark. De trotse vader mag op de parkeerplaats de navelstreng van zijn dochter doorknippen.

Baby Evy mag onder een dekentje eventjes bij haar moeder liggen, maar moet dan snel naar binnen. Het is slechts dertien graden buiten. In het begin is Evy’s ademhaling wat wisselvallig, waardoor het gezin een nacht in het ziekenhuis moet blijven. Maar inmiddels gaat alles goed met het kindje.

Spannend, maar ook heel mooi

De spectaculaire bevalling zal het gezin nog lang bijblijven. “Dit is echt een ervaring die je nooit meer gaat vergeten, het was zo superindrukwekkend. Heel spannend, maar ook heel mooi”, zegt Mark.

Het stel was voor een goede voorbereiding op zwangerschapscursus geweest, maar daar hadden ze uiteindelijk weinig aan. “Van wat we daar allemaal hebben geleerd, is helemaal niets uitgekomen”, lacht Mark.