Baasje van in beslag genomen hond Mr. Bigg na vermoedelijke mishandeling: 'Ik zou hem nooit wat aandoen'

De in beslag genomen Mr. Bigg zorgde dit weekend voor veel commotie op sociale media. De hond van Danny uit Haarlem zou slachtoffer zijn geworden van dierenmishandeling. Danny (48) ontkent echter in alle toonaarden dat hij zijn hond iets heeft aangedaan. “Die hond is als een kindje voor me, die zou ik nooit wat aandoen. Mijn huis is helemaal ingericht op die hond.” Ondertussen regent het steunbetuigingen op internet.

Danny vermoedt dat er iets anders aan het hele verhaal ten grondslag ligt. Een conflict met handhaving zou ervoor hebben gezorgd dat Danny’s hond nu weg is. Danny klaagt al een tijdlang over de markt die elke week bij hem voor de deur wordt gehouden. Hij ervaart overlast door fietsen die tegen zijn huis, auto en op het zebrapad worden neergezet. Hij heeft de marktmeester erop aangesproken. Er gebeurde niets. “Ik heb handhaving gebeld, die verwijzen me weer door naar de marktmeester. En de politie is te druk met corona.”

Tekeer gegaan

Dus gebeurt er niets met de meldingen en dat zorgt voor frustratie bij Danny. “En als ik zelf wat doe ben ik de grote agressor, dus dat kan ook niet. Ondertussen krijg ik wel een bekeuring als ik met één band op de stoep sta. Maar fietsen plaatsen op het zebrapad mag dan kennelijk wel?”, vraagt Danny zich hardop af. Als er dan toch handhaving voor de deur staat omdat hij dreigt met maatregelen, knapt er iets bij hem. “Ik ben toen tegen ze tekeer gegaan. Ik kreeg zo ongeveer applaus van buurtbewoners, want die waren het met me eens.”

Afgelopen vrijdag werd zijn hond meegenomen. Handhavers zagen door het raam hoe de man meerdere keren hard tegen het middenrif van de hond trapte. Ze zagen ook hoe de hond tevergeefs probeerde te ontkomen. Volgens Danny is het een wraakactie van handhaving, omdat hij een klacht tegen ze heeft ingediend bij de gemeente. “Het is een persoonlijke kwestie en daar mag een hond niet onder lijden, maar ik blijf strijden. Mijn advocaat zit erop en ik heb ook een gesprek gehad met een Tweede Kamerlid dat me steunt. Morgen gaat het los”, besluit Danny.

Op sociale media krijgt Danny honderden steunbetuigingen. Mensen die Danny en Bigg kennen geloven niets van de mishandeling. Er is zelfs een Facebookpagina opgericht voor mensen die de ontwikkelingen rondom de inbeslagname willen volgen.

Veel emoties

De politie blijft erbij dat de hond mishandeld zou zijn. Dit op basis van wat de handhavers hebben gezien. De hond wordt onderzocht door een dierenarts. “Er komen altijd veel emoties bij kijken als het om dieren gaat. En dat snappen we”, zegt een woordvoerder. “Maar het welzijn van het dier gaat even boven het belang van de baas. Er wordt onderzoek gedaan. Dan komt een hond soms terug bij zijn baas en soms niet.”

Foto: Privéfoto Danny