Monsterwesp Aziatische hoornaar rukt op: nest in Veenendaal verwijderd

Opnieuw is er in Nederland een nest gevonden van de Aziatische hoornaar. De grote wespensoort had zich hoog in een boom in Veenendaal verscholen in een nest. De Aziatische hoornaar is een invasieve exoot en is vooral voor honingbijen een gevaar.

“Ze eten alles wat vliegt, maar honingbijen hebben de voorkeur,” zegt wespenexpert Theo Zeegers. Hij was bij de verwijdering van het nest, wat geen makkelijke klus is. “Een nest hangt altijd hoog in de boom. Het zijn een soort skippyballen met een diameter van tachtig tot negentig centimeter. Iemand in een speciaal pak moet de boom in om gif in het nest te spuiten.”

Lees ook: Megawesp Aziatische hoornaar dit jaar al opgedoken in drie provincies

Steeds noordelijker

De Aziatische hoornaar is ongeveer vijftien jaar geleden met een schiplading vanuit China naar Frankrijk gekomen. Sindsdien heeft het insect zich stevig in het zuiden van Frankrijk en het noorden van Spanje genesteld. “Alle Aziatische hoornaars in Europa zijn te herleiden naar één koningin. Zij kwam aan land in de buurt van Bordeaux,” zegt de expert.

De laatste jaren wordt de exoot steeds noordelijker aangetroffen. “Vooral langs de Vlaamse kust en in de steden Antwerpen, Brugge en Gent komt de hoornaar relatief vaak voor. Dat is op enkele tientallen kilometers van Nederlandse grens.” De signalering in Veenendaal is de op één na noordelijkste vondst van het dier. Bijzonder aan de exoot is dat het een soort is die in Azië vooral in het Himalayagebergte voorkomt. De koninginnen kunnen daardoor goed overleven in ons relatief koele klimaat.

Lees ook: NVWA vernietigt twee nesten met Aziatische hoornaars

Gevaar

Zeegers benadrukt dat de schade door de Aziatische hoornaar nu nog erg beperkt is, maar als het aantal exemplaren in Nederland toeneemt wordt het wel een probleem. “De honingbij en de wilde bij hebben het al erg lastig. Elk gevaar wat er voor hen bijkomt is er één teveel.”

De meeste grote wespen die in Nederland worden gezien, zijn dan ook Europese hoornaars en niet Aziatische. De variant die van oorsprong in Nederland voorkomt is groter en minder zwart. De exotische variant kenmerkt zich door zijn ‘gele kontje’.