AZ uitgeschakeld in voorronde Champions League na nederlaag in Kiev

AZ ontbreekt dit seizoen in de Champions League. De club ging in Oekraïne met 2-0 onderuit tegen Dinamo Kiev in de derde voorronde van de Champions League.

Gerson Rodrigues opende in de 49e minuut de score in een tweestrijd die over slechts een duel ging. De Luxemburger voetbalde drie jaar geleden nog voor Telstar in de eerste divisie, vooral als bankzitter. Fredrik Midtsjø mocht zich dat doelpunt aanrekenen. De Noorse middenvelder leidde de treffer met balverlies in. Nicholas Sjaparenko bepaalde in de slotfase de eindstand met een simpele kopbal, nadat AZ-doelman Marco Bizot de bal niet goed weg kreeg.

Lees ook: FC Emmen verwelkomt nieuwe spelers met befaamde ‘longtest’

AZ was vooral in de eerste helft de betere ploeg. Heel veel kansen leverde het overwicht niet op. Dinamo Kiev kwam na rust ook nauwelijks in de problemen.

Europa League

Trainer Arne Slot en zijn spelers mogen de komende maanden wel in de groepsfase van de Europa League uitkomen, net als Feyenoord. Ajax speelt dit seizoen wel in de Champions League. PSV en Willem II willen zich nog voor de groepsfase van de Europa League kwalificeren.

ANP/Redactie