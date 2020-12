Auto's raken zwaar beschadigd nadat automobilist bankstel verliest op A58

Een bizar incident op de A58 bij de afslag naar Moergestel woensdagavond. Daar knalden rond 23.10 uur verschillende automobilisten op een bankstel. Bij het ongeluk raakte niemand gewond, maar de schade aan de voertuigen was groot.

Een automobilist had het bankstel iets na elf uur verloren en zou vervolgens zijn doorgereden. Het is onbekend hoe de eigenaar van het bankstel het meubelstuk is verloren. Het onverwachte obstakel lag net voor de afslag Moergestel, in de richting Eindhoven.

Met de schrik vrij

Eén van de auto’s belandde door de klap met het bankstel in een slip en kwam tegen de vangrail tot stilstand. De andere twee voertuigen reden vervolgens over de brokstukken van het zitmeubel heen.

Bij het ongeluk kwamen alle inzittenden met de schrik vrij. Twee auto’s waren zo beschadigd dat ze moesten worden getakeld. Eén rijstrook van de A58 werd afgesloten voor verkeer. Inmiddels is de gehele weg weer open.

Beeld: SQ Vision