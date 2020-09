In Tilburg zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag zeker twaalf auto’s doelbewust ernstig beschadigd. Er zijn onder andere spiegels vernield en krassen gemaakt in de lak. De politie heeft twee 18-jarige verdachten opgepakt.

Rond 01.45 uur kreeg de politie een melding dat er vernielingen werden gepleegd in de Molenstraat. De melder gaf ook een signalement van de mogelijke daders. Twee Tilburgers die voldoen aan het opgegeven signalement zijn dezelfde nacht nog ingesloten en aangehouden. Beide mannen waren zwaar onder invloed van alcohol.

Eigenaren

De auto’s zijn toegetakeld in de Noord-Besterdstraat en Molenstraat. De politie roept eigenaren op zich te melden.

