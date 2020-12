Een Jumbo in Alphen aan den Rijn heeft een waarschuwing gekregen van de Autoriteit Persoonsgegevens, de privacywaakhond van de overheid. De supermarkt scande ongevraagd gezichten van klanten die de winkel binnenliepen.

Vorig jaar december werd duidelijk dat bij de ingang van het Jumbo-filiaal een camera hing die gekoppeld was aan een systeem voor gezichtsherkenning. Bij elke bezoeker keek dat systeem of het gezicht voorkwam in een databank van mensen met een winkelverbod. Zo wilde de supermarkt dieven tegenhouden.

Lees ook: Gezichtsherkenning op smartphones is eenvoudig te omzeilen

De Autoriteit Persoonsgegevens stelde daarop een onderzoek in. De Jumbo in de Zuid-Hollandse plaats heeft de gezichtsherkenning voorlopig uitgezet, maar wil het systeem in de toekomst wel weer gaan gebruiken.

Wie zwijgt stemt toe?

Maar volgens de Autoriteit Persoonsgegevens mag dat niet zomaar omdat mensen daar expliciet toestemming voor hebben moeten gegeven. “Het simpelweg binnenstappen van de supermarkt, onder het mom van ‘wie zwijgt stemt toe’, telt niet als toestemming”, zegt vicevoorzitter Monique Verdier van de toezichthouder.

Lees ook: Grote zorgen om privacy bij webcamexamens op Tilburg University

Gezichtsherkenning mag wanneer het noodzakelijk is voor de beveiliging van een belangrijke plek van “zwaarwegend algemeen belang”. Een supermarkt valt daar volgens de waakhond niet onder. “Bij de wet staat als enige voorbeeld de beveiliging van een kerncentrale. Die lat ligt dus hoog. Het voorkomen van winkeldiefstal is iets heel anders dan het voorkomen van een kernramp.”

ANP