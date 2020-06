Automobilisten houden vrijmibo tijdens file op A6

Automobilisten op de A6 bij bij Sint Nicolaasga maken van de nood een deugd. Door een ongeluk is er een fikse file ontstaan maar een beetje bakken in een hete auto met dit mooie weer is ook niks, besloten meerdere weggebruikers.

Die hebben vervolgens hun auto’s verlaten om even van het zonnetje te genieten in de berm. Twee mensen zijn onbewust uiterst voorbereid op pad gegaan en hebben twee klapstoeltjes bij zich, die nu wel heel goed van pas komen. Lekker relaxed wachten zij tot de rijbanen weer open gaan.

Auto over de kop

Bij het ongeluk waardoor de weg stilligt, zijn meerdere auto’s betrokken. Er is in ieder geval één auto over de kop geslagen. Door het ongeval is een persoon gewond geraakt.

Beeld: Noormannen