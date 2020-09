De 23-jarige Roemeen die zaterdag werd aangehouden nadat hij was ingereden op een groepje jongeren in Deventer is weer op vrije voeten. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er op dit moment onvoldoende aanwijzingen dat hij zijn actie opzettelijk deed.

Justitie heeft daarom besloten om de man niet voor te geleiden bij de rechter-commissaris, wat betekent dat hij niet langer vast hoeft te blijven. Het onderzoek naar de zaak loopt nog wel en de man blijft verdachte. Hij wordt onder meer verdacht van gevaarlijk rijgedrag en joyriding.

Meerdere gewonden

De aanrijding gebeurde zaterdagavond rond 21.00 uur op de Nering Bögelweg, op een bedrijventerrein langs de A1. Volgens getuigen reed een auto met hoge snelheid in op een groepje jongeren dat daar stond. Daarbij raakte de automobilist ook een paar scooters en een andere auto. Toegesnelde agenten troffen op de plek een “behoorlijke chaos” aan, aldus de politie.

Een 19-jarige vrouw uit Deventer die in een van de auto’s zat, werd met nekletsel naar het ziekenhuis gebracht. Ook een andere Deventerse (17) moest vanwege knieklachten worden afgevoerd. Een 19-jarige vrouw uit het naburige Twello werd ter plaatse aan haar knie behandeld. Ook andere jongeren raakten lichtgewond.

Drugs- en blaastest

Na de aanrijding hield de politie de bestuurder van de auto aan voor gevaarlijk rijgedrag. Het gaat om een 23-jarige man uit Roemenië. Uit een blaastest bleek dat hij op dat moment niet onder invloed van alcohol was. Wel scoorde de verdachte volgens de politie positief op een drugstest.

Beeld: SPS Media