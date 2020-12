Automobilist volgt navigatie blind en belandt op trambaan in Den Haag

Een automobilist in Den Haag is zondagavond gestrand op een trambaan, omdat hij het navigatiesysteem niet helemaal goed had begrepen.

Ter hoogte van tramhalte Wouwermanstraat gaf de navigatie aan dat de man rechtsaf moest slaan, de Parallelweg op. Maar de bestuurder lette niet goed op en nam de trambaan, parallel aan de weg. Hij kwam even verderop op de rails tot stilstand en kon geen kant meer op.

Het tramverkeer is enige tijd gestremd geweest. Nadat een berger de auto van het spoor had gehaald, konden de trams 9, 11 en 12 weer rijden.

Lees ook: Wegenwachter ontfermt zich over kinderen na ongeluk op snelweg

Beeld: District 8