Dronken automobilist ramt vier auto's in Breda en heeft direct spijt

Een dronken automobilist zorgde in de nacht van vrijdag op zaterdag voor flink wat opschudding in de Acaciastraat in Breda. Hij ramde vier auto’s die daar geparkeerd stonden.

De 30-jarige Bredanaar reed rond 00.40 uur tegen meerdere geparkeerde auto’s. Toen de agenten arriveerden zagen ze een auto dwars over de weg staan. Vier auto’s waren beschadigd door de dollemansrit. Door de herrie kwamen veel buurtbewoners hun huis uit om te kijken. Zij vertelden dat ze wakker waren geworden door een harde klap. Eén van hen zei dat het leek alsof de automobilist een poging deed om in de straat om te draaien.

Te veel gedronken

De bestuurder, die even verderop stond, had maar liefst bijna vier keer meer gedronken dan is toegestaan en zei direct dat hij spijt had. Agenten hebben hem meegenomen naar het bureau.

Beeld: SQ Vision