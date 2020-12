Automobilist raakt zwaargewond na frontale botsing met boom in Ermelo

Een automobilist is donderdagavond zwaargewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de Leuvenumseweg bij Ermelo. Het voertuig raakte door nog onbekende reden van de weg en knalde frontaal tegen een boom. Aanvankelijk werd er gedacht aan meerdere slachtoffers.

Hulpdiensten kregen iets voor 22.00 uur een melding van een aanrijding met letsel op de Leuvenumseweg, en kwamen massaal ter plaatse. Toen de hulpdiensten arriveerden lag het slachtoffer naast het wrak van het voertuig. Er is nog gezocht naar andere slachtoffers maar die werden niet gevonden. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Flinke klap

De kracht van de klap heeft groot moeten zijn. Door de botsing is er nog maar weinig van de auto over. Het motorblok is z’n 20 meter verder in de bossen terechtgekomen.

De weg werd enige tijd afgesloten voor bergwerkzaamheden.

Beeld: SPS Media