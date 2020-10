Automobilist raakt van de weg en ramt lichtmast in Den Haag

Een automobilist is zaterdagochtend tegen een lichtmast gereden aan de Lozerlaan in Den Haag. Het ongeluk gebeurde even voor 06.00 uur. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist de macht over zijn stuur kwijt en raakte van de weg.

Toen het voertuig in de berm terecht kwam ramde deze een lichtmast. De lichtmast en de auto liepen flinke schade op. Zowel de bestuurder als de bijrijders raakte bij het ongeval niet gewond. De bestuurder werd voor de zekerheid kort onderzocht in de ambulance.

Lachgastanks

Tijdens de hulpactie werden er drie lachgastanks gevonden. Het is niet bekend of de bestuurder onder invloed was van lachgas toen het ongeluk gebeurde. De flessen lachgas zijn door agenten in beslag genomen.

Een berger kwam ter plaatse komen om het voertuig af te slepen.

Beeld: Distrcit8