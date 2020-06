Een automobilist die met pech langs de N50 tussen Ens en Kampen stond, is woensdagochtend bij een aanrijding om het leven gekomen.

Het ongeluk gebeurde rond 7.30 uur. Het slachtoffer stond op een pechhaven, net na de Ramspolbrug. De automobilist is ter plaatse overleden.

De verkeersongevallenanalyse en een forensisch arts kwamen ter plaatse in het kader van het onderzoek. De provinciale weg is tijdelijk afgesloten in de richting Zwolle. Inmiddels is de weg weer vrij.

Foto: SPS Media